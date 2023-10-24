شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

غزة/سما/

استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، في قصف اسرائيلي استهدف منطقة الدحدوح في مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية وصول تسعة شهداء، وعدد من الجرحى الى مستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف تجمع للمواطنين قرب مدرسة عسقلان شرقي خان يونس جنوب القطاع.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، إثر قصف إسرائيلي عنيف استهدف شارع الصناعة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما استهدفت قوات الاحتلال النازحين في مدرسة الفلاح بقنابل دخانية وأجبرتهم على النزوح من الحي الى غرب المدينة، وما تزال تلك القوات تواصل أعمال الحفر وتدمير المنازل شرقي الحي.

وأكدت تلك المصادر، أن الاحتلال الاسرائيلي يضع سكان القطاع في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف المتواصل، والمجاعة، وانتشار الأوبئة، مشيرة إلى أن استمرار العدوان يعني المزيد من الإبادة الجماعية، لافتة إلى أن نصف مليون مواطن شمال غزة يعانون المجاعة، والتي تفتك بأرواحهم بصمت.

وأكدت أن هناك نحو 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة، و60 ألف سيدة حامل، كذلك 700 ألف طفل في القطاع، يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية، والجفاف، وعدم توفر الإمكانيات الطبية.