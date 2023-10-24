  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

الجمعة 23 فبراير 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة



غزة/سما/

 استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، في قصف اسرائيلي استهدف منطقة الدحدوح في مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية وصول تسعة شهداء، وعدد من الجرحى الى مستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف تجمع للمواطنين قرب مدرسة عسقلان شرقي خان يونس جنوب القطاع.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، إثر قصف إسرائيلي عنيف استهدف شارع الصناعة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما استهدفت قوات الاحتلال النازحين في مدرسة الفلاح بقنابل دخانية وأجبرتهم على النزوح من الحي الى غرب المدينة، وما تزال تلك القوات تواصل أعمال الحفر وتدمير المنازل شرقي الحي.

وأكدت تلك المصادر، أن الاحتلال الاسرائيلي يضع سكان القطاع في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف المتواصل، والمجاعة، وانتشار الأوبئة، مشيرة إلى أن استمرار العدوان يعني المزيد من الإبادة الجماعية، لافتة إلى أن نصف مليون مواطن شمال غزة يعانون المجاعة، والتي تفتك بأرواحهم بصمت.

وأكدت أن هناك نحو 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة، و60 ألف سيدة حامل، كذلك 700 ألف طفل في القطاع، يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية، والجفاف، وعدم توفر الإمكانيات الطبية.

#غزة #شهداء

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة... تفاصيل

تل ابيب: نتنياهو وبينيت وغانتس فوّتوا 5 فرص سانحة لاغتيال السنوار..

يديعوت: قمة باريس بمشاركة إسرائيلية وواشنطن لا تريد حربا في رمضان ..

الاستخبارات الأمريكية: من الممكن ان يكون بعض موظفي الأونروا شاركوا في احداث اكتوبر ولكن لا يمكننا تأكيدها..

أولمرت: هدف "عصابة" نتنياهو النهائي “تطهير” الضفة من الفلسطينيين

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

إسرائيل ترسل وفدا بصلاحيات أوسع إلى باريس للتفاوض بشأن صفقة تبادل

الأخبار الرئيسية

خيارات نتنياهو مع انطلاق محادثات باريس

ناصر القدوة لـ"يديعوت": قادرون على إضعاف حماس..

2023-10-24T102622Z_1302765938_RC2YY3A9FFE1_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-FRANCE

رئيس سابق للموساد: "إسرائيل" تتفاوض مع نفسها

thumbs_b_c_196a1e300729e8fd5e0402a406057ce7

أوستن وغالانت يبحثان هاتفيا الهجوم الإسرائيلي على خانيونس

lnFegWR35O_1699164681

نيويورك تايمز: عزلة "إسرائيل" تتزايد مع تعاظم الإدانات الدولية وحاميتها أمريكا تواجه اختبارا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية