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أوستن وغالانت يبحثان هاتفيا الهجوم الإسرائيلي على خانيونس

الجمعة 23 فبراير 2024 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوستن وغالانت يبحثان هاتفيا الهجوم الإسرائيلي على خانيونس



واشنطن/سما/

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، الهجوم الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حركة "حماس".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة.

ولفت أوستن إلى أهمية ضمان أمن المدنيين في مدينة رفح التي يقطنها أكثر من مليون شخص، والتي تخطط إسرائيل لشن هجوم بري عليها.

وشدد خلال الاتصال على ضرورة ضمان وصول المزيد من المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين، وتجنب استهداف المنظمات الإنسانية.

ووفقا للبيان، بحث الوزيران أيضا الجهود المستمرة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

ومساء الثلاثاء، توغلت آليات ودبابات الجيش الإسرائيلي بشكل سريع ومفاجئ غرب مدينة خانيونس وسط إطلاق كثيف للنيران.

كما هاجمت القوات الإسرائيلية مقر منظمة "أطباء بلا حدود" في خانيونس، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 8 آخرين.

ومساء الخميس أفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود بأن انفجارات ضخمة سُمعت من مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ناجمة عن قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير منازل المواطنين بالمناطق الجنوبية الغربية لخانيونس.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

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