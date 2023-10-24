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هيلاري كلينتون “غير مصدومة” من أعداد الضحايا الفلسطينيين.. وناشطون يوبّخونها: “أنت مجرمة حرب” (فيديو)

الجمعة 23 فبراير 2024 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيلاري كلينتون “غير مصدومة” من أعداد الضحايا الفلسطينيين.. وناشطون يوبّخونها: “أنت مجرمة حرب” (فيديو)



واشنطن/سما/

رغم وصول عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، إلى حوالي 30 ألف شهيد جلّهم من النساء والأطفال، وأكثر من 70 ألف مصاب، إلا أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون أكدت أنها ليست مصدومة من أعداد الضحايا المدنيين.

وخلال المنتدى العالمي في برلين الذي نظمته مؤسسة “سينما من أجل السلام”، أكدت هيلاري أنها ليست مصدومة من أعداد الضحايا في غزة، لأن “هذا ما يحدث في الحروب”، بحسب تبريرها للفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.

وقالت إن “إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها”، وهنا قاطعتها إحدى الحاضرات في الجلسة، مؤكدة أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها، بل ترتكب إبادة جماعية تمولها الولايات المتحدة.

وصرخت السيدة في وجه هيلاري، متسائلة باستنكار: “عن أي حقوق امرأة تتحدثين؟ هل أنت جادة؟ هذه إبادة جماعية ترتكبها الولايات المتحدة والحكومة التي تتبعين لها”، وأضافت: “نحن نشاهد الإبادة الجماعية” في غزة.

ووجهت توبيخا إلى الوزيرة الأمريكية السابقة، قائلة: “يجب أن تخجلي من نفسك.. أنت لست امرأة.. أنت لست إنسانة.. الأطفال يموتون.. فلسطين حرة”، قبل أن يقوم عناصر الأمن بإخراج السيدة من القاعة.

بعد ذلك، وقف رجل آخر، وصرخ في وجه هيلاري قائلا: “أنت مجرمة حرب ومنافقة.. عار عليك”، وقام الأمن كذلك بإخراجه من القاعة.

 
 

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