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فيديو... متضامنون مع فلسطين يقتحمون فندقاً استضاف بايدن في كاليفورنيا

الجمعة 23 فبراير 2024 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو... متضامنون مع فلسطين يقتحمون فندقاً استضاف بايدن في كاليفورنيا



واشنطن / سما /

اقتحم متظاهرون متضامنون مع الفلسطينيين، الخميس، فندقاً كان يقيم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بولاية كاليفورنيا، مطالبين بإعلان وقف إطلاق النار في غزة.


وكان نحو 30 شخصاً اقتحموا الفندق بمدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، التي كان بايدن يزورها في إطار حملته للانتخابات الرئاسية.


وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “بايدن، لا يمكنك الاختباء، نتهمك بالإبادة الجماعية”، وطالبوا الإدارة الأمريكية بالتوقف عن تمويل الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام “محكمة العدل الدولية” بتهمة “الإبادة الجماعية”.

#كاليفورنيا #متضامنون #فلسطين #بايدن

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