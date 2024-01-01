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جنوب إفريقيا: الدول القوية تفلت من العقاب ولو ارتكبت إبادة جماعية

الجمعة 23 فبراير 2024 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب إفريقيا: الدول القوية تفلت من العقاب ولو ارتكبت إبادة جماعية



غزة / سما /

قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن "المنظمات القانونية الدولية تترك الدول القوية وحلفائها دون عقاب ولو ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية".

كلمة باندور، جاءت خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في البرازيل، تطرقت فيها إلى اعتراض بعض الدول العظمى على تقديم جنوب إفريقيا دعوى قضائية بحق إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكابها جرائم إبادة جماعية في فلسطين.

واعتبرت باندور، أن هذا الموقف الصادر من بعض الدول العظمى "مؤشرا على التحيز المؤسسي السائد في القانون الدولي".

وأضافت "بعبارة أخرى، لا يهدف القانون والمؤسسات الدولية إلى تحميل الدول القوية وحلفائها المسؤولية، حتى عن جرائم الإبادة الجماعية".

وشددت باندور، على أن "الوضع السائد يجب أن يتغير، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".

وأكدت أن "تحويل واستخدام مؤسسات الحوكمة العالمية لضمان نظام قانوني دولي أكثر عدلا وإنصافا للجميع، أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

و في هذا الإطار، أوضحت أن "وضع القانون الدولي في متناول الجميع، يتضمن الحاجة الملحة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة".

وقالت باندور، إن "إخفاقات مجلس الأمن الدولي كلفت عشرات الآلاف من الأرواح في أوكرانيا وفلسطين".

وتابعت "إصلاح مجلس الأمن أمر ضروري، ويجب أن يتم على الفور".

#جنوب إفريقيا #ابادة جماعية

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