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ألمانيا تؤكد ضرورة التوصل لهدنة إنسانية في غزة لإيصال المساعدات

الجمعة 23 فبراير 2024 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تؤكد ضرورة التوصل لهدنة إنسانية في غزة لإيصال المساعدات



غزة / سما /

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لإيصال المساعدات للسكان الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح أدلت به بيربوك من مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية، حيث تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

وشددت الوزيرة الألمانية على "أهمية رؤية الألم الحاصل لدى جانبي الصراع وفهم أن الإنسانية لا تتجزأ".

وأضافت: "لا شيء اسمه دماء مسيحية أو مسلمة أو يهودية. هناك فقط دماء للبشر".

وذكرت الوزيرة الألمانية أن هناك حاجة إلى حل يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وأن هذا ممكن مع "حل الدولتين".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

#المساعدات #ألمانيا #الهدنة #غزة #قطاع غزة

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