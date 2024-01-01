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أبو ردينة: غزة لن تكون إلا جزء من الدولة الفلسطينية

الجمعة 23 فبراير 2024 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: غزة لن تكون إلا جزء من الدولة الفلسطينية



رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "غزة لن تكون إلا جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة".

 

وأضاف أبو ردينة رداً على خطة نتنياهو: "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

 

وتابع: ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية".

#أبو ردينة #الدولة الفلسطينية #غزة #القدس #نتنياهو #الرئاسة الفلسطينية

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