هل استلمت السلطة أموال المقاصة عن شهري 10 و 11؟

رام الله / سما /

قالت مصادر ان المجلس الوزراء الاسرائيلي وافق على تحويل تحويلات أموال المقاصة للفلسطينيين.

واضافت ان السلطة ستحصل على الشهر المستحق الذي تم إرجاعه من العام الماضي، وهو شهر يناير ثم من شهر لآخر.

واضافت انه ينبغي أيضا نقل الأموال إلى النرويج في وقت مبكر من الغد .

وكشفت المصادر أن السلطة كانت قد استلمت أموال المقاصة من إسرائيل عن شهري ١٠ و١١ على عكس ما ينشر بأنها لم تستلمها منذ أكتوبر الماضي.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قال في تصريحات سابقة ان "القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز أموالنا من قبل إسرائيل".

وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة"، مثمنا "الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية".

وتجبي إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.

وتحول إسرائيل الأموال الى السلطة شهريا بمتوسط 750-800 مليون شيكل، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعية 270 مليون شيكل تدفع للرواتب وسداد فاتورة الوقود والكهرباء.