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صورة.. الاحتلال يدمر منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة

الجمعة 23 فبراير 2024 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. الاحتلال يدمر منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة



غزة / سما /

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا على مناطق في قطاع غزة في اليوم 139 للعدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقصف طيران الاحتلال، الخميس، منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة وحولته إلى ركام وغير ملامحه التاريخية ومسحها بنيرانه.

ولم يعد المنزل الذي كان يقطنه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قلب مدينة غزة، يحتفظ بملامحه السابقة التي توثق مرحلة مهمة في تاريخ الفلسطينيين، وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية وثقت بالصور الدمار الذي لحق بمنزل عرفات.

وعاش عرفات تفاصيل من حياته في منزله بقطاع غزة، منذ العام 1995 حتى 2001 عندما غادر قطاع غزة إلى الضفة، وتمت محاصرته لاحقاً في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، حتى وفاته في الحادي عشر من نوفمبر 2004.

وتحول المنزل المملوك لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إلى هيكل خرساني مشوّه تتخلله صور للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، كما أنه كان في فترة معينة مزاراً لزعماء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

 


منزل ياسر عرفات

#الاحتلال #غزة #ياسر عرفات #منزل

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