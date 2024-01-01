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حماس: مجزرة دير البلح ردٌ عملي للاحتلال على مرافعات "العدل الدولية"

الجمعة 23 فبراير 2024 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مجزرة دير البلح ردٌ عملي للاحتلال على مرافعات "العدل الدولية"



الوسطى / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الجمعة، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في دير البلح أمس وأسفرت عن ارتقاء نحو أربعين جلهم من النساء والأطفال، هي بمثابة الرد العملي للاحتلال على المرافعات ضده في محكمة العدل الدولية.

وشددت حماس في تصريح صحفي على أن استمرارَ الاحتلال بقصفه منازل المواطنين واستهداف المدنيين الآمنين في بيتوهم، إمعانٌ في حرب الإبادة التي يرتكبها، وتأكيدٌ أنه "كيان مارق لا يكترث بالقوانين والقيم الإنسانية".

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية حول العالم لتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ليل نهار، لمحاكمته وقادته، ولحماية قيم الإنسانية التي يدوسها الاحتلال بغطاء وضوء أخضر من الإدارة الأمريكية التي اعترضت على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وأمس، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بارتكاب الاحتلال مجزرة مروعة في المحافظة الوسطى بعد قصف طائراته الحربية أربعة منازل مدنية آمنة راح ضحيتها 40 شهيدًا وأكثر من 100 إصابة جلهم من الأطفال والنساء.

#حماس #دير البلح #مجزرة #محكمة العدل الدولية

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