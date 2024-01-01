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استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال مركبة في جنين

الجمعة 23 فبراير 2024 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال مركبة في جنين



جنين / ٍسما /

استشهد طفل، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين، ليرتفع عدد الشهداء إلى إثنين.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا لوكالة الأنباء الرسمية باستشهاد الطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما) من واد برقين في جنين، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء القصف الإسرائيلي.

وعقب الإعلان عن استشهاد الطفل جرادات، خرجت مسيرة من مستشفى ابن سينا باتجاه مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل جثمان الشهيد على الأكتاف، وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

#استشهاد #طفل #جنين

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