الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة المحتلة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، حملة دهم واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم صحفي، وتخللها اندلاع مواجهات واشتباكات في عدد من المحافظات بالضفة الغربية.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية من منطقة الطور، وانتشرت بالبلدة القديمة وحي التعاون بالجبل الجنوبي.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها حارة الياسمينة في البلدة القديمة، وسمعت أصوات إطلاق كثيف للرصاص ودوي عدة انفجارات ناجمة عن إلقاء عبوات ناسفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت ايبا غرب نابلس، وداهمت منزلين وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي جنين، أطلق مقاومون نار مستهدفين حاجز "دوتان" العسكري جنوب غرب مدينة جنين، وانسحبوا من المكان بسلام، فيما انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة بعدد من الآليات العسكرية، واعتقلت الزميل الصحفي سامي الساعي وشقيقه أسامة بعد مداهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما في ضاحية إرتاح.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عمر عساف عقب مداهمة منزله في قرية فرعون جنوب طولكرم.

وفي رام الله، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (19 عاما) برصاص الاحتلال الحي في المخيم.

وفي سلفيت، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة سلفيت، وصادرت خلالها مركبة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل لعائلة الجريح أحمد عزام الوحش في قرية زعترة جنوب شرق بيت لحم، واعتقلت الشابين صهيب أبو محيمد وأحمد علان الوحش، كما اعتقلت الشاب ربيع عطا جبرين من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال المحامي محمد الكار ثوابتة بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ودارت مواجهات مع عشرات الشبان الذين استهدفوها بالعبوات الناسفة، واعتقلت المحررين محمد شاهين وأحمد غنايم، والشاب حسن أبو جودة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتحطيم محتوياتها.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع وقرية الرماضين جنوب الخليل وبلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.