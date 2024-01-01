الحرب في اليوم 140 : 66 شهيدا و100 مصاب في قصف إسرائيلي للمنازل على دير البلح وحي الزيتون

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٠ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٩٧ شهيد و ١٣٢ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٩٤١٠ شهيد و ٦٩٤٦٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتكب جيش الاحتلال سلسلة مجازر جديدة أبرزها في حي الزيتون بمدينة غزة بالإضافة إلى المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

غزة

وارتقى ٢٠ شهيدا وعدد من المفقودين في غارات إسرائيلية استهدفت شارع خليفة في حي الزيتون بمدينة غزة.

واكد شهود عيان ان ١٨ مواطنا من بين الشهداء هم من عائلة خليفة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ان التقديرات الأولية لفريقنا في حي الزيتون تشير إلى ارتقاء ما لا يقل عن 120 مواطنا جراء ارتكاب الاحتلال لعدد من المذابح بحق عائلات تم قصفها خلال اليومين الماضيين.

وأوضح ان عدد كبير من الضحايا ما زال تحت الأنقاض حيث لم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول لهم رغم محاولات التنسيق عبر الصليب.

واجبر الاحتلال اعداداً إضافية من المواطنين على النزوح نحو جنوب القطاع قبل ان يقوم بقصف مجموعات منهم ما ادى لاستشهاد سبعة واصابة العشرات قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد.

وسط قطاع غزة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي ان جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مُروّعة بالمحافظة الوسطى حيث قصفت الطائرات الحربية المقاتلة أربعة منازل مدنية آمنة راح ضحيتها 40 شهيداً وأكثر من 100 إصابة حتى الآن، أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العطار بمنطقة ابو عريف بدير البلح ومنزلا لعائلة ياغي في الزوايدة ومنزلا لعائلة حماد في النصيرات .

واستهدف الاحتلال مبنى مركز شرطة أبو عريبان سابقا.

يشار إلى أن المبنى يضم عدد كبير من النازحين

رفح

وارتقى سبعة من الشهداء والجرحى عقب قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة ابو معمر شرق رفح جنوب قطاع غزة

و الـشهداء ستة من عائلة جرغون والسابع هو المسعف في الهلال الأحمر فايز اسعد معمر.

كما دمر طيران الاحتلال منزلا لعائلة ابو مرزوق وسط رفح ما ادى لاستشهاد المواطن احمد فيصل ابو مرزوق.

خان يونس

وانسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي لعدة ساعات من مجمع ناصر الطبي

وتمكنت الطواقم الطبية من دفن 13 شهيد داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى استشهدوا نتيجة توقف المولدات والاكسجين.

وفي وقت لاحق دخلت عدة اليات عسكرية إلى مشفى ناصر مجددا.

ولا زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر مستشفى الامل بخان يونس وتسهدفه بشكل متكرر.

شمال القطاع

وانتشل مسعفون شـهيد وعدد من الإصابات إثر استهداف سيارة شرطة في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال نظارة تابعة لمركز الشرطة بجباليا.

وارتقى ثمانية شهداء في قصف لمنزل عائلة البراوي ببيت لاهيا.