الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع ناصر الطبي وتمركز في محيطه وحاصره

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة بغزة في بيان مساء الخميس إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع ناصر الطبي وتمركز في محيطه وحاصره.

وأفادت الوزارة بأن القوات الإسرائيلية منعت الحركة من وإلى مجمع ناصر الطبي.

وذكرت أن كوادر ومرضى المجمع الطبي بلا ماء للشرب أو للنظافة الشخصية وبلا طعام وكهرباء وأكسجين وبلا مقومات علاجية.

وأشارت في بيانها إلى أن مياه الصرف الصحي تغمر كل الأقسام الأرضية في مجمع ناصر الطبي، موضحة أن الجيش الإسرائيلي لا زال يمنع إصلاح خزانات المياه وشبكة الصرف الصحي وتشغيل المولد الكهربائي في المجمع.

وبينت في السياق أن الطواقم الطبية تمكنت من دفن 13 جثة داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى توفوا نتيجة توقف المولدات والأوكسجين.

وأكدت الوزارة أن القوات الإسرائيلية لازالت تحاصر مستشفى الأمل بخان يونس وتستهدفه بشكل متكرر.

كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يعرض حياة الطواقم والمرضى للخطر في مستشفى الأمل نتيجة عدم توفر المياه والطعام والأوكسجين والعلاج.