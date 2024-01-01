  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستعربون يختطفون رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وسكرتير اللجنة الرياضيّة

الخميس 22 فبراير 2024 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستعربون يختطفون رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وسكرتير اللجنة الرياضيّة



رام الله / سما /

اعتقلت قوّة خاصّة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله، وسكرتير اللجنة الرياضيّة في المجلس.ََ

جاء ذلك بحسب ما أكّدت الجامعة في منشور عبر صفحتها في "فيسبوك".

وقالت الجامعة إن "قوات خاصة من ’المستعربين’ التابعة لجيش الاحتلال، تختطف رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت صالح عبد المجيد حسن وسكرتير اللجنة الرياضية في المجلس عمرو زلوم".

وأوضحت أنه تمّ اعتقالهما "من أمام البوابة الغربية لحرم الجامعة قبل قليل".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت العديد من الأشخاص، بينهم رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعناصر من الوحدة الخاصة، حينها، حرم جامعة بيرزيت واعتقلت أعضاء في مؤتمر مجلس الطلبة، ونشطاء في الكتلة الإسلامية، بينهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة.

وبعد ذلك، زعم الاحتلال الإسرائيلي، أن طلبة في جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله، اعقلتهم قواته فجر اليوم، الأحد، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات وشيكة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه بتوجيه من حركة المقاومة الإسلامية ("حماس").

وأكد جيش الاحتلال في بيان مشترك صدر عنه وجهاز أمنه العام (الشاباك) أن قواته اعتقلت "ثمانية مطلوبين في جامعة بيرزيت، كانوا يخططون لتنفيذ عملية خلال الفترة الوشيكة المقبلة". وادعى أن "الجيش والشاباك أجريا خلال الأشهر الماضية، عمليات استخباراتية وتحقيقات بهدف إحباط أنشطة المجموعات الإرهابية المكونة من خلايا حماس الطلابية (الكتلة الإسلامية) التي تنشط في جامعات الضفة الغربية".

وأضاف أنه "في إطار هذه التحقيقات تم اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية العاملة في جامعة بيرزيت"، وزعم أن "تحقيقات الشاباك بيّنت أن هؤلاء الناشطين تم تجنيدهم من قبل عناصر حماس في قطاع غزة، وحصلوا على أسلحة وذخائر لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية".

#مستعربون

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: دولة عربية نقلت معلومات لـ" اسرائيل" عن حالة السنوار الصحية..

لماذا صمتت ألمانيا بشأن تصريحات دا سيلفا عن المحرقة واستشاطت غضبا من أقوال عباس؟

إعلام إسرائيلي: محاولة اغتيال "أفيخاي أدرعي"

إسرائيليون: جنودنا في غزة مثل البط في الميدان.. محبطون وفقدوا الحافز للقتال

عضو كنيست لأيمن عودة: ستموت وسيموت أطفالكم وأحفادكم ولن تكون هناك دولة فلسطينية

"يجب قتلهم جميعا".. رد نائب أمريكي عن مسؤولية واشنطن في قتل آلاف الأطفال في غزة (فيديو)

غانتس: إشارات أولية تعزّز احتمال التقدّم في صفقة تبادل جديدة

الأخبار الرئيسية

صفقة تبادل الأسرى

اقتراب شهر رمضان يحرّك صفقة تبادل الأسرى.. والمؤسسة الأمنية أوصت باغتيال السنوار 5 مرات

غزة

أمراض متفشية ومجاعة.. أمميون ودوليون يدعون لمنع وقوع كارثة أسوأ بغزة

صحيفة عبرية: دولة عربية نقلت معلومات لـ" اسرائيل" عن حالة السنوار الصحية..

مقتل مستوطن واصابة 8 اخرين في عملية إطلاق نار في معاليه أدوميم واستشهاد منفذي العملية الثلاثة

دبلوماسي أمريكي: حال اجتياح رفح لن تكون هناك أي صفقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية