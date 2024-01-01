الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خانيونس

خانيونس / سما /

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة قذائف في محيط مستشفى الأمل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن الاستهداف أدى إلى تطاير الشظايا على مقر الجمعية ومستشفى الأمل، ما تسبب بانقطاع الأسلاك الخاصة بجهاز الاتصال الهوائي، التي تعمل من خلاله جميع طواقم الجمعية المختلفة، ما يزيد حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الطواقم، وخاصة الإسعاف، في ظل انقطاع كل وسائل الاتصالات الأرضية والخليوية وخدمات الإنترنت، لليوم الثامن والثلاثين في محافظة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره، واستهدافه للمستشفى لليوم الحادي والثلاثين على التوالي، في ظل استمرار الوضع الكارثي.

ويتأثر المستشفى بشكل مباشر بالقصف المدفعي، الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مرافقه وارتقاء شهداء، ويواجه نقصا في احتياطات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، كما يواجه استنفاد الإمدادات الغذائية تقريبا.