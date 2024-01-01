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صحيفة: 10% من قتلى الحرب منذ بدء الاجتياح البري في غزة أميركيون

الخميس 22 فبراير 2024 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: 10% من قتلى الحرب منذ بدء الاجتياح البري في غزة أميركيون



غزة / سما /

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، بأنّ 10% من قتلى الحرب منذ بدء الاجتياح البري في غزة، من الأميركيين رغم أنهم يشكلون أقل من 2% من سكان إسرائيل.

وقتل 23 أميركياً أثناء خدمتهم في جيش الاحتلال أو قوات الشرطة الاسرائيلية، 21 منهم داخل غزة، بينما لقي آخر حتفه على الحدود الشمالية مع لبنان، وآخر في القدس أثناء خدمته في شرطة الحدود الإسرائيلية.

يذكر أنّ موقع “ذا إنترسبت” الأميركي، ذكر أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن،نشرت فريقاً من القوات الجوية في إسرائيل، للمساعدة في تحديد الأهداف.

وأورد الموقع أنّ وثيقة تمّ الحصول عليها، تشير إلى أنّ القوات الجوية الأميركية، أرسلت ضباطاً متخصّصين في “نوعٍ دقيق” من المعلومات الاستخباراتية (المعلومات المستخدمة في شنّ غارات جوية وإطلاق أسلحة مدفعية بعيدة المدى) إلى “إسرائيل” في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

#الاجتياح #غزة #أميركا

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