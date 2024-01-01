ممثل إيران أمام "العدل الدولية": إسرائيل انتهكت ولا تزال حق الفلسطينيين بتقرير المصير

لاهاي / سما /

قال ممثل إيران اليوم الخميس، أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية في غزة، مشيرا إلى الوضع الكارثي في القطاع.

وقال ممثل إيران إن "2.2 مليون في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية"، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك ولا يزال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأضاف أن إسرائيل تمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948.

وتأتي كلمة ممثل إيران أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة الاثنين الماضي جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وكان ممثل روسيا في محكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين دعا إلى محاسبة إسرائيل على خروقاتها للقانون الدولي الإنساني في غزة.

وقال تارابرين إن ما حدث في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وحرمانهم من حقهم في الحياة.

بدوره، قال ممثل الولايات المتحدة بمحكمة العدل الدولية ريتشارد فيزيك إن هناك دعما دوليا واسعا لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت بوقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، دليل على الجرائم الدولية التي تحدث في غزة.