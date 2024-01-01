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حماس تبارك عملية القدس وتصفها بـ"الرد الطبيعي" على جرائم الاحتلال

الخميس 22 فبراير 2024 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبارك عملية القدس وتصفها بـ"الرد الطبيعي" على جرائم الاحتلال



غزة / سما /

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية إطلاق النار التي نفذها 3 مقاومين صباح اليوم الخميس قرب حاجز الزعيّم شرقي القدس المحتلة، مؤكدة أن مخططات الاحتلال بمنع المصلين من دخول الأقصى خلال شهر رمضان المبارك لن يمنح الاحتلال ومستوطنيه الأمن.

ووصفت "حماس" العملية بـ "البطولية" وقالت إنها "رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

وأكدت الحركة في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني "سيواصل مقاومة الاحتلال في ربوع بلادنا فلسطين حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كاملة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينبة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وتابعت: "إن تغوّل الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، لن يحقق له أمنا، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه حقاً في مسجدنا الأقصى المبارك الذي سيبقى اسلامياً خالصاً رغم أنف الاحتلال".

ودعت الحركة "الشباب الثائر وأحرار الشعب الفلسطيني المرابط إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة ربوع الوطن وفي مدينة القدس التي دونها الدماء".

وختمت بالقول: "ليعلم الاحتلال بأننا شعب لا ينام على الظلم حتى زواله بإذن الله".

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب 8 آخرين بينهم وصفت جراحهم بالحرجة، في عملية إطلاق نار قرب حاجز الزعيّم شرقي القدس المحتلة، نفذّها 3 مقاومين هم الشقيقان محمد وكاظم الزواهرة من بلدة التعامرة قرب بيت لم، وأحمد الوحش من بلدة زعترة قرب بيت لحم.

#حماس #الاحتلال

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