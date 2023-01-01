الإحصاء: انخفاض قيمة العجز التجاري بنسبة 43%

رام الله / سما /

أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، التي صدرت نتائجها اليوم الخميس، انخفاض قيمة العجز في ميزان المدفوعات الفلسطيني (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية) بنسبة 43% خلال شهر كانون الأول عام 2023، مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، مسجلا 326.6 مليون دولار أميركي.

وأوضح "الإحصاء"، إن الصادرات انخفضت خلال الشهر المرصود بنسبة 14% مقارنة بشهر كانون الأول عام 2022، إذ بلغت قيمتها 128.8 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات انخفضت إلى إسرائيل خلال شهر كانون الأول عام 2023 بنسبة 21% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 79% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الأول عام 2023، بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 25% مقارنة بشهر كانون الأول عام 2022.

وانخفضت الواردات خلال شهر كانون الأول عام 2023 بنسبة 37% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 455.4 مليون دولار.

كما انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون الأول عام 2023 بنسبة 33% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، وشكلت الواردات من إسرائيل 62% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون الأول من عام 2023، فيما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 42% مقارنة بشهر كانون الأول عام 2022.