الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين، بينهم سيدة، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها وإلحاق ضرر بمحتوياتها، وعرف من المعتقلين محمود اميل الريماوي، ومحمود عماد الريماوي، وعلي ثلجي الريماوي، ويحيى حسن الريماوي، وآدم أنس الريماوي، وأنس حمودة البرغوثي، وأحمد سائد الريماوي، وفادية البرغوثي، وعبد الله البرغوثي، ومريد نجاح البرغوثي.

وفي أريحا، اعتقل المواطنين محمد سليمان جهالين ورأفت محمد دحبور بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر.

كما ودمرت قوات الاحتلال دورا الشهداء وسط المخيم، بينما استهدفت مجموعة من الصحفيين بالرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع خلال تغطيتهم الاقتحام.

وفي نابلس، أصيب مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة،واحد بالظهر، والثاني باليد وتم نقلهما لتلقي العلاج إلى المستشفى.

فيما اعتقل الشاب يعقوب الأشقر بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتحطيم مركبته في قرية دير الحطب شرق نابلس.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وبلدة يطا، واعتقلت أحمد هيثم القواسمي، ونهاد أحمد الطيطي، وخليل أبو صبحة، وأحمد كريم شريتح، وسرقت مبلغا من المال ومصاغاً ذهبياً.

كما داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في يطا، عُرف من أصحابها: عمر تيسير الجندي، ونافز العمور، وموسى جمال داود، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ونكلت بساكنيها.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال أمير مجدي مصطفى، ومروان هيثم مصطفى، بعد الاعتداء عليهما خلال اقتحام العيسوية.