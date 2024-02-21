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صحيفة عبرية: دولة عربية نقلت معلومات لـ" اسرائيل" عن حالة السنوار الصحية..

الخميس 22 فبراير 2024 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: دولة عربية نقلت معلومات لـ" اسرائيل" عن حالة السنوار الصحية..



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة N12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر في إحدى الدول العربية أن "زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، يعاني من حالة معقدة من الالتهاب الرئوي، وأن حالته الصحية تتدهور".

وقال المصدر في الدولة المعنية إنه سمع التقرير من مسؤولين كبار في "حماس".

ووفقا لتقرير N12، كانت الدولة على اتصال مع الحركة، وطلبت من "حماس" التقدم نحو وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن "حماس ردت لاحقا بأن وضعها خطير، وأنها تفتقر إلى الذخيرة، وأن هياكلها العسكرية تتدهور".

وقبل أيام، أفادت تقارير بأن قيادة "حماس" في قطر وغزة لم تكن متأكدة من مكان وجود السنوار، وأن السنوار ربما يكون قد فر من قطاع غزة إلى مصر عبر الأنفاق تحت الأرض.

وفي وقت لاحق، قالت قناة "كان نيوز" إن السنوار استأنف الاتصالات مع قيادة "حماس" في الخارج.

وتأتي التكهنات حول مصير السنوار وسط تصريح وزير الدفاع يوآف غالانت بأن حماس تبحث عن بديل للسنوار.

والأسبوع الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات من داخل أحد الأنفاق قيل إن السنوار كان يختبئ فيه مع عائلته مؤخرا.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي معلومات تؤكد ادعاءه بأن السنوار قضى بعض الوقت في مجمع الأنفاق.

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