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مقتل مستوطن واصابة 8 اخرين في عملية إطلاق نار في معاليه أدوميم واستشهاد منفذي العملية الثلاثة

الخميس 22 فبراير 2024 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مستوطن واصابة 8 اخرين في عملية إطلاق نار في معاليه أدوميم واستشهاد منفذي العملية الثلاثة



القدس المحتلة/سما/

قتل مستوطن واصبب 8 اخرين بينهم جنود بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، صباح اليوم الخميس، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" وحاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار شرق القدس المحتلة نفذها ثلاثة شبان، فيما اعلن عن استشهادهم لاحقا.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن المنفذين وصلوا على متن سيارة مستغلين الازدحام المروري في المنطقة، وترجلوا من السيارة وبدأوا بإطلاق النار باتجاه الذين كانوا يقودون سيارات وسط الازدحام المروري. فيما ترجل آخرون كانوا في حركة المرور ويحملون أسلحة نزلوا من سيارتهم وقاموا بتحييد المنفذين.

وافادت الإسعاف الإسرائيلية في وقت سابق  بان العملية أوقعت 9 اصابات ، 3 في حالة خطيرة و2 في المتوسط و3 في حالة طفيفة.

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