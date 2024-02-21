برلماني إسرائيلي لنائب عربي بالكنيست: ستموت وسيموت أطفالكم وأحفادكم ولن تكون هناك دولة فلسطينية

القدس المحتلة/سما/

هدد برلماني إسرائيلي نائب عربي بالكنيست بأنه سيموت وسيموت الأطفال الفلسطينيين وأحفادهم، ولن تكون هناك دولة فلسطينية.



ولفتت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، حانوخ ميليفتسكي، قد هدد زميله العربي بالبرلمان الإسرائيلي، أيمن عودة، رئيس "القائمة المشتركة"، بالقتل.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات ميليفتسكي جاءت على خلفية موافقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار عدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.



وأوضحت الصحيفة أنه جرت حالة من الشجار العنيف في الكنيست خلال التصويت على قرار عدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، حيث وجه حانوخ ميليفتسكي حديثه لأيمن عودة، قائلا: لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا.. ستموت وسيموت أولادكم وأحفادكم، ولن تكون هناك دولة فلسطينية.

ويوم الأحد الماضي، صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع لصالح موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لفرض إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد. وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الحكومة وافقت بالإجماع على قرار عدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة، أنه "في ضوء الحديث الذي سمع مؤخرا في المجتمع الدولي حول محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد، فإنني أطرح قراري بشأن هذه القضية لموافقة الحكومة اليوم". وتابع "أنا متأكد من أنه سيتم قبوله على نطاق واسع".



وأوضح أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين"، مشيرا إلى أنه "لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة"، مشددا على أن إسرائيل "ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد شدد خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، على الضرورة العاجلة للمضي قدماً في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.