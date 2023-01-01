غانتس: إشارات أولية تعزّز احتمال التقدّم في صفقة تبادل جديدة

القدس المحتلة/سما/

صرح الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأربعاء، بأن هناك إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في مسار المفاوضات مع حركة "حماس" وصولا لصفقة تبادل أسرى جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غانتس وهو رئيس حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، مساء الأربعاء.

وقال: "ليس هناك حجر لم يُقلب من أجل تحقيق مهمة إعادة المختطفين التي تخص المجتمع الإسرائيلي بأكمله، والتي تتحمل القيادة مسؤوليتها".

وأضاف: "هناك محاولات هذه الأيام للدفع نحو صفقة جديدة، وإشارات أولية تشير إلى إمكانية المضي قدماً. لن نتوقف عن البحث عن السبيل (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة)، ولن نضيع أي فرصة لإعادة الفتيات والفتيان إلى بيوتهم".

وتابع غانتس: "في ساحة المعركة، نحن بصدد عملية في رفح (جنوب قطاع غزة)، والتي ستبدأ بعد إخلاء المنطقة من السكان (النازحين الفلسطينيين)".

ومضى بقوله: "أهمية تطهير رفح تكمن في القدرة على ضرب قوات حماس العاملة هناك، والحاجة إلى نزع سلاح قطاع غزة".

وتابع مهددا: "أكرر، إذا لم يكن هناك صفقة لإعادة المختطفين، فسنعمل (مواصلة الحرب على قطاع غزة) أيضًا خلال شهر رمضان".

وقال غانتس: "اليوم (الأربعاء) صوتنا في الكنيست (البرلمان) بأغلبية كبيرة على قرار يعارض إعلان دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب".

واستدرك بقوله: "بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) سيكون من الخطأ تقديم مثل هذا الدعم (دولة فلسطينية) للإرهاب. ويجب أن تتم التسويات السياسية بشكل مباشر، وإلا فلن تكون مستدامة".

وبحسب غانتس: "في أي وضع مستقبلي، ستحافظ إسرائيل على تفوقها وقدرتها على العمليات الأمنية في قطاع غزة بأكمله. مهمتنا هي السيطرة الأمنية بنسبة 100 بالمئة دون السيطرة المدنية".

وقال إنه يمكن "للعديد من الأطراف أن تعمل مدنيا في قطاع غزة ولكن ليس حماس".

وتابع: "لن نسمح للقتلة بالعودة للسيطرة على الأماكن التي كان يعمل فيها الجيش الإسرائيلي، وندرس عدداً من الخيارات حتى يتم إيصال المساعدات إلى غزة من خلال إدارة دولية من الدول العربية المعتدلة بدعم من الولايات المتحدة".

وأردف غانتس: "نعمل على تعزيز المحور المعتدل في مواجهة إيران، وإقامة إدارة إقليمية تساعد الفلسطينيين على تشكيل نظام حكم آخر في غزة، وتضمن أن الاستثمارات موجهة أيضا إلى تغيير المناهج المدرسية كما فعل أصدقاؤنا في الإمارات العربية المتحدة".

وتطرق غانتس إلى ما أثير عن تبني الحكومة الإسرائيلية قرارات لتقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية خلال شهر رمضان المرتقب.

وادعى أن "إسرائيل تحترم حرية العبادة، وستعمل على السماح لأكبر عدد ممكن من المؤمنين بالصعود إلى الحرم القدسي بسلامة وأمان خلال شهر رمضان. وحتى في ظل الوضع الأمني، سنحافظ على الحرية الدينية وقدسية الشهر ولن نتحرك إلا ضد من يعرضنا للخطر".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية". ​​​​​​​

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن استغرابهم من اعتقاد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن هناك تقدما في انتظار أن يصبح موقف "حماس" أكثر مرونة بخصوص صفقة الأسرى.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنه من غير الواضح من أين يحصل بيني غانتس على المعلومات بشأن التقدم في المحادثات للتوصل إلى اتفاق أسرى.

ووفقا للمصادر، لم تتلق إسرائيل حتى الآن ردا إيجابيا من الوسطاء بشأن المرونة في موقف حماس، لكن غانتس قد يعتقد أنه ستكون هناك مثل هذه المرونة.

وأشارت المصادر أيضا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إحراز تقدم.