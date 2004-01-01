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فرنسا: استمرار "إسرائيل" ببناء المستوطنات يقوض إقامة دولة فلسطينية

الأربعاء 21 فبراير 2024 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: استمرار "إسرائيل" ببناء المستوطنات يقوض إقامة دولة فلسطينية



لاهاي/سما/

 قال ممثل فرنسا أمام محكمة العدل الدولية دييغو كولاس، الأربعاء، إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات “يقوض إقامة دولة فلسطينية” ذات سيادة.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد كولاس بأن فرنسا تؤكد “دعمها الثابت لحل الدولتين، بما يضمن أمن إسرائيل وتطلعات الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة”.
وأوضح أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات يقوض إقامة دولة فلسطينية”.
ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.

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