حماس تدين تصويت الكنيست الإسرائيلي برفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية

غزة/سما/

أدانت حركة حماس اليوم الأربعاء تصويت الكنيست الإسرائيلي برفض الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

وجاء في بيان لحماس عبر قناتها على منصة تلجرام “أن تصويت ما يسمى كنيست الاحتلال الصهيوني بالأغلبية على قرار يرفض الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية، هو استمرارٌ لنهج الكيان النازي المتنكر لحقوق شعبنا في التحرّر والاستقلال، واستخفافٌ بالمجتمع الدولي وبالمقررات الأممية التي تؤكد على حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير”.

وتابع البيان”هذا التصويت يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبارٍ حقيقيٍ لرفض إملاءات الاحتلال الصهيوني، وقراراته الباطلة في أصلها، والهادفة لطمس القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في حرب الإبادة التي تتم برعاية ودعم من إدارة الرئيس بايدن”.

وأضاف “إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطواتٍ عملية لدعم حق شعبنا في تقرير مصيره، والاعتراف بدولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قد أيد في وقت سابق اليوم الأربعاء ،بيان الحكومة المعارض لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، بأغلبية 99عضوا في الكنيست، ومعارضة 9أعضاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب تصويت الكنيست “تصويتنا التاريخي يؤكد أننا لن نكافئ الإرهاب بالاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية”.

وتابع “موقفنا يؤكد أن السلام والأمن لإسرائيل سوف يتحققان من خلال المفاوضات”.

كان مجلس الوزراء قد اتخذ يوم الأحد الماضي قرارا برفض “الإملاءات الدولية” التي تسعى إلى الدفع بإقامة الدولة الفلسطينية.