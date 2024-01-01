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سويسرا تقترح مشروع قانون لحظر حركة حماس

الأربعاء 21 فبراير 2024 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سويسرا تقترح مشروع قانون لحظر حركة حماس



جنيف/سما/

تتطلع سويسرا إلى أن تحذو حذو ألمانيا ودول أخرى في حظر حركة حماس الفلسطينية في أعقاب الهجوم الذي شنته على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

واقترحت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء فرض حظر على حماس لمدة خمسة أعوام وقدمت مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون سيغطي المنظمات المرتبطة بحماس.

وقالت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما تم طرح مشروع القانون لأول مرة: “مثل هذا القانون سيوفر للسلطات الاتحادية الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أي أنشطة لحماس أو دعم للمنظمة في سويسرا”.

وهاجم مسلحو حماس جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين.

ومنذ ذلك الحين، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق وهجوما بريا ضد حماس وحلفائها في قطاع غزة. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، استُشهد أكثر من 29 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

(د ب أ)

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