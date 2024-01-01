نواب فرنسيون يطالبون اللجنة الأولمبية بفرض عقوبات على "إسرائيل"

باريس/سما/

طالب نواب معارضون في فرنسا اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024، التي ستستضيفها بلادهم صيف العام الجاري.

جاء ذلك في رسالة أرسلها 26 نائبًا من حزبي “فرنسا الأبية” و”الخضر” المنتميين لتحالف نوبيس اليساري، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن النواب أدانوا في رسالتهم إلى باخ “جريمة الحرب غير المسبوقة التي ترتكبها إسرائيل” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار النواب إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تتحدث عن مقتل نحو 10 آلاف مدني، بينهم 560 طفلاً، خلال عامين تقريبًا جراء الحرب في أوكرانيا.

وأوضحوا أنه في المقابل وبعد “4 أشهر فقط” من الهجمات على غزة، اقترب عدد الشهداء والمفقودين الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال، من 40 ألفاً، فيما أصيب 70 ألف شخص، معظمهم من الأطفال.

النواب الفرنسيون طالبوا بتطبيق نفس العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024.

وشددوا على ضرورة عدم رفع العقوبات إلا إذا قررت إسرائيل إعلان وقف إطلاق نار طويل الأمد.

وقالوا إن اللاعبين الإسرائيليين يجب أن يتنافسوا بصفة “رياضيين محايدين” دون حمل شعارات وأعلام بلادهم، تمامًا مثل الروس والبيلاروسيين.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت في وقت سابق أن الرياضيين الروس والبيلاروسيين يمكنهم التنافس في أولمبياد باريس 2024 بصفة “رياضيين محايدين”، بينما لن يُسمح للرياضيين الذين يدعمون حرب روسيا ضد أوكرانيا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.