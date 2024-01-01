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رئيس وزراء بريطانيا: مزيد من المساعدات لغزة يهيئ لوقف إطلاق نار “مستدام” (فيديو)

الأربعاء 21 فبراير 2024 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء بريطانيا: مزيد من المساعدات لغزة يهيئ لوقف إطلاق نار “مستدام” (فيديو)



لندن/سما/

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إنه من الضروري إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار “مستدام وحقيقي” في القطاع.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان.
وأفاد سوناك بأن حكومته تبذل “كل ما بوسعها” لتحقيق “هدنة إنسانية فورية” في غزة.
وشدد على ضرورة “إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام وحقيقي” في القطاع.
وأشار سوناك إلى أنه “ليس من مصلحة أحد الدعوة إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة ينهار خلال أيام أو أسابيع”.

 

 

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