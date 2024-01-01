استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

قلقيلية/سما/

استشهد طفل، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الطفل فادي سعيد سليمان (14 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب، ووصفت إصابته بالحرجة، حيث أعلن عن استشهاده.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واندلعت على إثر ذلك مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الطفل سليمان بجروح حرجة في القلب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، 4 مواطنين عقب اقتحام البلدة وهم: ساجد خالد سويدان، ومأمون أكرم سويدان، ومحمد رافع قاطش، وعمرو أبو هنية، من وسط البلدة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل عزون الغربي بالقرب من قرية عزبة الطبيب، وآخر عند مدخل قرية حجة شرق قلقيلية، واحتجزت مركبات المواطنين، وأعاقت تنقلهم من القرى والبلدات المجاورة وإليها، ما تسبب بأزمة مرورية في المناطق المذكورة أعلاه.