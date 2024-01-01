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سيناتور أمريكي: “نتنياهو يجوّع أطفال غزة”

الأربعاء 21 فبراير 2024 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي: “نتنياهو يجوّع أطفال غزة”



القدس المحتلة/سما/

قال السيناتور الأمريكي المستقل، بيرني ساندرز، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بتجويع أطفال قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة على منصة (إكس)، أرفق معها مقطع فيديو، يشير إلى الواقع المعيشي لقطاع غزة في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

ساندرز، شدد على أنه على الولايات المتحدة ألا ينبغي لها أن تكون "شريكة" في هذه الممارسات.

كما أشار إلى أن كمية صغيرة جداً من الغذاء والماء والأدوية والوقود اللازم يصل إلى قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع ساندرز: "لا أستطيع أن أجد الكلمات لوصف خطورة الوضع ولا أدري إلى أي مدى يمكن أن يسوء أكثر".

المئات من أطفال قطاع غزة يعانون من الجوع

كما أشار إلى أن مئات الآلاف من أطفال قطاع غزة يعانون من الجوع ولا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة.

السيناتور الأمريكي نوَّه بأنه "وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يواجه جميع سكان غزة المجاعة، وهناك حوالي 378 ألف شخص يعانون من الجوع حالياً".

كما ذكر أن العديد من المؤسسات الصحية في غزة تضررت نتيجة الغارات الإسرائيلية، وأن أحد العاملين في قطاع الصحة توفي أثناء محاولته إنقاذ الأطفال، واصفاً العاملين الصحيين في المنطقة بـ "الأبطال".

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

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