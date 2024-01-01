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مصر: المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن غرة شهر رمضان المبارك فلكيا

الأربعاء 21 فبراير 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن غرة شهر رمضان المبارك فلكيا



القاهرة/سما/

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أنه طبقا للحسابات الفلكية، فإن شهر شعبان الهجري الجاري سيتم 29 يوما فلكيا تنتهي يوم الأحد 10 مارس.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإنه من المقرر أن تكون غرة شهر رمضان المبارك رمضان 1445 هجري يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أنه هذا العام ستكون عدة شهر رمضان الكريم 30 يوما تبدأ 11 مارس وتنتهي 9 أبريل 2024، وسيكون أول شهر رمضان أقل الأيام من حيث عدد ساعات الصيام 13 ساعة و18 دقيقة.

في حين سيكون آخر شهر رمضان الأطول في عدد ساعات الصيام، بـ14 ساعة و14 دقيقة، وفق الحسابات الفلكية.

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