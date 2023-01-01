"حزب الله" يتوعد "ّإسرائيل" بالتصعيد بحال تجاوزت سقف المواجهات

بيروت/سما/

هدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، بتصعيد عسكري ضد إسرائيل إذا تجاوزت الأخيرة ضرباتها داخل لبنان إلى "سقف أعلى".

جاء ذلك في كلمة لقاسم خلال احتفال خاص بالحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، الأربعاء، وفق بيان للحزب وصل الأناضول نسخة منه.

وقال قاسم: "إلى الآن، أسقُف المواجهة مع جبهة لبنان محدودة، حتى لو تجاوزت بعض الاستثناءات والردود على هذه الاستثناءات، ولكن عندما يتجاوز العدو (إسرائيل) إلى سقف أعلى، سيكون سقفنا أعلى من سقفه".

وشدّد على أن الحزب "لن يتراجع في الميدان، بل سنجعل أي تطور مرتبط بالميدان وبالمواجهة بحسبه على قاعدة أنّنا في موقع الردع للعدو الإسرائيلي والرفض لمخططاته".

وأضاف: "بعد 4 أيام من 7 (أكتوبر) تشرين الأول (2023)، جرت مكالمة طويلة بين (الرئيس الأمريكي جو) بايدن و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، محورُها أنّ إسرائيل تريد أن تخوض الحرب بشكل مفاجئ على لبنان وأميركا تعترض من أجل إسرائيل".

وأضاف: "من هنا، مبادرتنا إلى مساندة غزة جعلتنا في حالة حضور، ولا نتفاجأ بأيِّ عدوان يمكن أن يقوم به العدو".

وانتقد قاسم ازدواجية معايير الغرب، قائلا: "دبلوماسية الغرب تريد تعطيل قوّتنا في إزعاج إسرائيل وإرباكها لتحقيق الأمن الإسرائيلي، ولا تعمل لإيقاف الحرب على غزّة التي كانت السبب وراء كل هذه المساندة التي حصلت في المحور".