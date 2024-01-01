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"يجب قتلهم جميعا".. رد نائب أمريكي عن مسؤولية واشنطن في قتل آلاف الأطفال في غزة (فيديو)

الأربعاء 21 فبراير 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يجب قتلهم جميعا".. رد نائب أمريكي عن مسؤولية واشنطن في قتل آلاف الأطفال في غزة (فيديو)



غزة/سما/

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل يظهر النائب الجمهوري آندي أوغلز، وهو يجيب على سؤال حول مسؤولية بلاده عن مقتل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه "يجب قتلهم جميعا".

وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات أوغلز، مؤكدين أنها تكشف عن حقيقة مشاعر الكثير من مؤيدي إسرائيل".

وكتب أحد الأشخاص: "عضو الكونغرس آندي أوغلز هو جاسوس إسرائيلي. ويجب طرده من الكونغرس الأمريكي".

وقال آخر: "آندي أوغلز حثالة".

وكتب آخر: "لقد سقطتم واخترتم الجانب المظلم من التاريخ بدعمكم للصهاينة، والآن تقولون يجب أن نقتل كل الفلسطينيين، عار عليكم".

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، قدم أوغلز مشروع قانون يحظر على حملة الجنسيات الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة.

وحمل مشروع القانون اسم "ضمان عدم السماح للمعتدين بالدخول"، أو "قانون غزة" للاختصار.

وقال أوغلز: "في الوقت الذي لا يظهر فيه تهديد الإرهاب بشكل فظيع فحسب، بل يتم تشجيعه وتبريره، من الأهمية بمكان أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أمن أمتنا"

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