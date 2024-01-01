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استشهاد 8 مرضى نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الاكسجين بغزة

الأربعاء 21 فبراير 2024 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 8 مرضى نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الاكسجين بغزة



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة ان 8 مرضى استشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الاكسجين عن المرضى في مجمع ناصر الطبي ولا زالوا على أسرتهم بين المرضى منذ 4 أيام.

واشارت الصحة الى ان جثث الشهداء الثمانية بدأت بالانتفاخ وتظهر عليها علامات تحلل مما يشكل خطرا على المرضى الآخرين.

ولفتت ان الاحتلال الإسرائيلي يرفض اخراج جثامين الشهداء ليتم تكريمهم بالدفن وهو أبسط الحقوق الإنسانية لهم.

وطالبت الصحة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من اجل دفن جثامين الشهداء الثمانية في مجمع ناصر الطبي.

#المولد الكهربائي #غزة

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