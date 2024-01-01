حماس: تعليق "الغذاء العالمي" لشمال القطاع تسليم بالواقع الذي يفرضه الاحتلال

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن تعليق برنامج الغذاء العالمي لتسليم المساعدات الغذائية لشمال قطاع غزة رغم قلتها، هو تطور خطير سيضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال، في ظل الحصار الخانق لجيش الاحتلال، وتسليم بالواقع الذي يفرضه عليهم والهادف إلى تجويعه وإبادته.

ودعت حركة "حماس" في بيان لها برنامج الغذاء العالمي والوكالات الأممية كافة بما فيها الأونروا إلى الضغط على الاحتلال، عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة طبقاً لتكليفاتهم الدولية بإغاثة المواطنين من خطر المجاعة الآخذة بازدياد بشكلٍ خطير، التزاماً بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية.

كما دعت الحركة، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل والفاعل لكسر الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني من خطر المجاعة والإبادة، وتفعيل قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وطالبت "حماس" بـ "الوقوف بقوة في مواجهة سياسة التطهير العرقي الصهيونية ضد شعبنا، والضغط على الحكومات حول العالم لعزل هذا الكيان النازي، وإرغامه على احترام أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني بعدم إعاقة وصول المواد الإغاثية والأدوية للأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".

وتتصاعد المجاعة في محافظتي غزة وشمال غزة -حيث لا يزال 700 ألف نسمة متواجدون فيها ويرفضون التهجير- جراء نفاد كميات الطحين والأرز والطعام والغذاء، والمعلبات التي كانت موجودة قبل بدء حرب الإبادة الجماعية، وكذلك نفاد حبوب وأعلاف الحيوانات التي اضطر المواطنون إلى تناولها في الآونة الأخيرة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي، قد طالب في بيان صدر عنه يوم الجمعة الماضي، بشكل فوري وعاجل، بإدخال 1000 شاحنة يوميا لمحافظة شمال غزة حتى تتعافى من المجاعة وآثارها، محذرًا أنه في حال لم يتم ذلك "فنحن أمام كارثة إنسانية حقيقية".