11 مجزرة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى29313 شهيدا و69333 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واشارت الى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا، و163 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 138 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.