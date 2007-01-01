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استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش في سجون الاحتلال

الأربعاء 21 فبراير 2024 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، نبأ استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش (53 عامًا)، من طوباس في سجن نفحة الإسرائيلي.

وقالت مؤسسات الأسرى في بيان أولي، إن الأسير "الشاويش" هو أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة.

من جهتها، قالت قناة كان الإسرائيلية، إن الأسير خالد الشاويش استشهد بعد نقله بحالة خطيرة إلى مستشفى "آساف هروفيه" بمدينة الرملة، الليلة الماضية.

وباستشهاد الأسير "الشاويش" يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 7 أسرى. 

#سجون الاحتلال #خالد الشاويش

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