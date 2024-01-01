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النضال الشعبي تدين مصادرة الاحتلال لاراضي من جامعة القدس لشق شارع استيطاني

الأربعاء 21 فبراير 2024 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النضال الشعبي تدين مصادرة الاحتلال لاراضي من جامعة القدس لشق شارع استيطاني



غزة / سما /

أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة القدس، قرار قوات الاحتلال بمصادرة أراضي تابعة لجامعة القدس أبو ديس، بهدف تخصيصها لشارع خاص لقوات الاحتلال وجنوده.


وقالت عضو اللجنة المركزية للجبهة سيلفيا أبو لبن أن هذا القرار الذي يؤكد على نية الاحتلال مواصلة مصادرة الأراضي في بلدات محافظة القدس لتنفيذ مخططات التهويد .
وتابعت أبو لبن إن جامعة القدس أبو ديس تتعرض لحملة من الاجراءات والمضايقات المتواصلة من قبل الاحتلال تحت حجج واهية بهدف مصادرة أراضيها.


واشارت أن الاحتلال يتعمد ذلك من خلال تشديد الاجراءات على طلبة الجامعة وموظفيها، وبالتالي فإن شق هذا الشارع هدفه مصادرة الاراضي،بالإضافة إلى تشديد الخناق على الأهالي في المنطقة.


واكدت أن الاحتلال يستهدف منطقة أبو ديس وتحديدا محيط الجامعة في خطوة منه إلى تضييق الخناق على الطلبة والدفع باتجاه سياسة التجهيل وعدم استيعاب طلبة جدد.


كما توجهت بالدعوة لكافة القوى الوطنية والمؤسسات والفعاليات الشعبية للتصدي لهذه المحاولة لمنع مصادرة الأراضي وشق شارع جديد.

#جبهة النضال الشعبي #جامعة القدس #شارع استيطاني

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