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عقب رفضها وقف إطلاق النار.. واشنطن: لا يجب الهجوم على رفح حاليا

الأربعاء 21 فبراير 2024 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقب رفضها وقف إطلاق النار.. واشنطن: لا يجب الهجوم على رفح حاليا



واشنطن / سما /

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ضرورة ألا تهاجم إسرائيل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في الوضع الحالي.

جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب استخدام بلادها حق النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار عاجل في غزة لدى مجلس الأمن الدولي.

وفي ردها على سؤال حول تأثير استخدام بلادها حق النقض على الهجوم الإسرائيلي على رفح، قالت: “أكد الرئيس الأمريكي (جو بايدن) ووزير الخارجية (أنتوني بلينكن) بشكل واضح أنه لا يجب الهجوم على رفح في الوضع الحالي”.

وأشارت إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص.

وتطرقت غرينفيلد إلى أسباب عدم دعم بلادها مشروع القرار المقدم من قبل الجزائر، منتقدة عدم وجود ربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في مشروع القرار.

وزعمت أن ذلك سيمنح حركة حماس ما تريده دون “مقابل”، مضيفة: “سيستمر الصراع إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى”.

وحصل مشروع قرار قدمته الجزائر، الثلاثاء، ويدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام “الفيتو” وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكر موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

#واشنطن #رفح

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