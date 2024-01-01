الاحتلال يعتقل 14 مواطنا خلال مداهمات بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء وفجر الاربعاء، خمسة شبان خلال مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان خلال اقتحامها مخيم جنين، وحققت ميدانيا مع عشرات آخرين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في المخيم، واعتقلت كلا من: عبد الرحمن نضال ضبايا، فادي عصام ضبايا، حاتم صبري مشارقة، توفيق محمد مراد، أدهم سمير أبو طبيخ، أدهم مطيع السعدي، والشقيقين فارس وعمران جابر الشلبي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت الشاب ذيب أنيس بني عودة، كما دمرت جرافة عسكرية تابعة للاحتلال دوار الشهيد وسط البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت الأسير المحرر أورهان فتحي حمايل، كما اعتقلت الشاب عماد محمد عيسى بعد مداهمة منزله في بلدة قبلان جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي يوسف أبو دياب بعد مداهمة منزله وتفتيشه في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الأسير المحرر ضياء زلوم بعد مداهمة منزله في حي عين مصباح بمدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء منطقة "أم ركبة" جنوب بلدة الخضر، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشاب حسين شادي صلاح من منزل عائلته.