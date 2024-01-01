الطقس: أجواء باردة وارتفاع على درجات الحرارة

غزة / سما /

يكون الجو اليوم الأربعاء غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف، وباردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلها العام (15 درجة مئوية في القدس المحتلة)، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.