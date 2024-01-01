  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء باردة وارتفاع على درجات الحرارة

الأربعاء 21 فبراير 2024 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة وارتفاع على درجات الحرارة



غزة / سما /

يكون الجو اليوم الأربعاء غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف، وباردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلها العام (15 درجة مئوية في القدس المحتلة)، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

#الطقس

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الأمير وليام على حرب الاحتلال ضد غزة.. وهذا ما سيقوم به

قناة عبرية: اتصالات لعقد قمة ثانية في باريس

القناة 14 العبرية: جنود وقعوا في كمين محكم في خان يونس وتم انقاذهم بمعجزة ..

مبعوث بايدن سيناقش عملية محتملة برفح وصفقة الرهائن.. واشنطن: محادثات للتوصل إلى هدنة قبل رمضان

العين على رفح والعدوان على حي الزيتون.. والمقاومة تواصل الإجهاز على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لضباطه: لسنا في حملة قتل وانتقام أو إبادة جماعية!

سموتريتش يغضب الإسرائيليين: "عودة الأسرى ليست أهم شيء "

الأخبار الرئيسية

صفقة تبادل

لأول مرة منذ أسابيع ..انفراجة محتملة في إمكانية التوصل لاتفاق صفقة تبادل

أكسيوس: إسرائيل يمكن أن تشن عملياتها العسكرية في رفح بعد شهر رمضان

جرافة

في اليوم الـ 138 للعدوان.. رفح تحت القصف ومعارك في حي الزيتون

s100mme456-0-0-850-479-0-large-1706475491-png-1706475491.wm

قناة عبرية: اتصالات لعقد قمة ثانية في باريس

111-4-e1708452322492-730x438

مبعوث بايدن سيناقش عملية محتملة برفح وصفقة الرهائن.. واشنطن: محادثات للتوصل إلى هدنة قبل رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية