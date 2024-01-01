  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لأول مرة منذ أسابيع ..انفراجة محتملة في إمكانية التوصل لاتفاق صفقة تبادل

الأربعاء 21 فبراير 2024 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ أسابيع ..انفراجة محتملة في إمكانية التوصل لاتفاق صفقة تبادل



غزة / سما /

للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، ظهرت الليلة الماضية مؤشرات على تفاؤل حذر في اسرائيل بشأن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات بشأن صفقة التبادل مع حماس.

واضافت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن التغيير قد حدث نتيجة لتجدد الجهود الأميركية لإحداث انفراجة في الاتصالات. ويقود هذه الجهود رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ويشارك فيها أيضا مستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

وتوجه أمس إلى القاهرة وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية. وتشارك مصر وقطر في الجهود الأمريكية المتجددة. وقالت الحكومة القطرية، أمس، أن الادوية التي تم نقلها إلى قطاع غزة قبل بضعة أسابيع في عملية منسقة مع إسرائيل، بدأت تصل إلى الاسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وستركز محادثات القاهرة على نسبة عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل كل إسرائيلي ومدة وقف إطلاق النار.

#صفقة تبادل الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الأمير وليام على حرب الاحتلال ضد غزة.. وهذا ما سيقوم به

قناة عبرية: اتصالات لعقد قمة ثانية في باريس

القناة 14 العبرية: جنود وقعوا في كمين محكم في خان يونس وتم انقاذهم بمعجزة ..

مبعوث بايدن سيناقش عملية محتملة برفح وصفقة الرهائن.. واشنطن: محادثات للتوصل إلى هدنة قبل رمضان

العين على رفح والعدوان على حي الزيتون.. والمقاومة تواصل الإجهاز على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لضباطه: لسنا في حملة قتل وانتقام أو إبادة جماعية!

سموتريتش يغضب الإسرائيليين: "عودة الأسرى ليست أهم شيء "

الأخبار الرئيسية

أكسيوس: إسرائيل يمكن أن تشن عملياتها العسكرية في رفح بعد شهر رمضان

جرافة

في اليوم الـ 138 للعدوان.. رفح تحت القصف ومعارك في حي الزيتون

s100mme456-0-0-850-479-0-large-1706475491-png-1706475491.wm

قناة عبرية: اتصالات لعقد قمة ثانية في باريس

111-4-e1708452322492-730x438

مبعوث بايدن سيناقش عملية محتملة برفح وصفقة الرهائن.. واشنطن: محادثات للتوصل إلى هدنة قبل رمضان

العين على رفح والعدوان على حي الزيتون.. والمقاومة تواصل الإجهاز على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية