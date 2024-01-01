لأول مرة منذ أسابيع ..انفراجة محتملة في إمكانية التوصل لاتفاق صفقة تبادل

غزة / سما /

للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، ظهرت الليلة الماضية مؤشرات على تفاؤل حذر في اسرائيل بشأن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات بشأن صفقة التبادل مع حماس.

واضافت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن التغيير قد حدث نتيجة لتجدد الجهود الأميركية لإحداث انفراجة في الاتصالات. ويقود هذه الجهود رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ويشارك فيها أيضا مستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

وتوجه أمس إلى القاهرة وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية. وتشارك مصر وقطر في الجهود الأمريكية المتجددة. وقالت الحكومة القطرية، أمس، أن الادوية التي تم نقلها إلى قطاع غزة قبل بضعة أسابيع في عملية منسقة مع إسرائيل، بدأت تصل إلى الاسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وستركز محادثات القاهرة على نسبة عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل كل إسرائيلي ومدة وقف إطلاق النار.