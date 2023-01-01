في اليوم الـ 138 للعدوان.. رفح تحت القصف ومعارك في حي الزيتون

غزة / سما /

مع دخول الحرب على غزة، الأربعاء، يومها الـ 138، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة رفح، وذلك بالتزامن مع توغل بري في منطقة مواصي خانيونس التي تشهد اشتباكات، فيما تستمر المعارك في حي الزيتون.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية لليوم الثاني معارك ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، وسط قصف مدفعي يستهدف الحي.

واستمر الجيش الإسرائيلي باستهداف وقصف مناطق مختلفة بحرا وبرا وجوا في القطاع، وسط استمرار موجة النزوح الداخلي واستهداف محيط ومراكز الإيواء في محافظة خانيونس.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهول، وطال القصف مناطق واسعة بالنصيرات ومخيم جباليا، ودير البلح، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29195 شهيدا و69170 إصابة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ طوفان الأقصى والحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 575 ضابطا وجنديا، بينهم 243 قتيلا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي.