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أكسيوس: إسرائيل يمكن أن تشن عملياتها العسكرية في رفح بعد شهر رمضان

الأربعاء 21 فبراير 2024 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكسيوس: إسرائيل يمكن أن تشن عملياتها العسكرية في رفح بعد شهر رمضان



وكالات - سما-

قالت صحيفة أكسيوس الأمريكية نقلا عن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين، إن الاحتلال الإسرائيلي قد يشن عملياته العسكرية في منتصف أبريل المقبل بعد الانتهاء من شهر رمضان.

وحسب ما نشرته أكسيوس، فإن إسرائيل ربما لن تبدأ العملية العسكرية في رفح إلا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش سيواصل ضرب قطاع غزة حتى تتحقق جميع أهداف الحرب. ومن المتوقع أن تبدأ العملية في الأيام القليلة المقبلة.

ورفض مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وكانت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة وزّعت، السبت الماضي، مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

ويجدّد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.

ويجدد مشروع القرار تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

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