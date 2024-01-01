قناة عبرية: اتصالات لعقد قمة ثانية في باريس

القدس المحتلة/سما/

على خلفية وصول وفد حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن اتصالات تجري لعقد قمة ثانية في باريس لبحث استكمال إبرام صفقة تبادل اسرى.

ووفقا للتقرير فإن هناك داخل إسرائيل حول ما إذا كان من المجدي الذهاب إلى مثل هذه القمة قبل تلقي إشارة بأن حماس قد لينت مواقفها من الصفقة.

غير أن الوزراء في اسرائيل يشعرون أن هناك نوعاً من التقدم. ويتحدثون عن إشارات مختلفة أرسلت بين الطرفين في الأيام الأخيرة، ويرجع ذلك أساساً إلى وجود مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومبعوث بايدن الذي من المفترض أن يصل إلى إسرائيل.

النقطة المركزية في المفاوضات تتعلق بعنصر الوقت: بما أن شهر رمضان يفصلنا أسبوعين ونصف، فمن الواضح أن من مصلحة جميع الأطراف استغلال شهر رمضان للتوصل إلى اتفاق. يقول مصدر سياسي للقناة: "إسرائيل تريد اتفاقاً، والقطريون والمصريون يريدون، والأميركيون يريدون وقفاً لإطلاق النار يجد فرصاً جديدة، وحماس تريد متنفساً.

وبحسب التقارير فإن وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية التقى بالمخابرات المصرية. وفي إسرائيل تتم متابعة ما يحدث في العاصمة المصرية عن كثب، وقد يتم الإعلان عن وجود تقدم خلال الساعات وربما اليومين المقبلين.