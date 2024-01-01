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ثلاث إصابات بالرصاص لدى اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين

الثلاثاء 20 فبراير 2024 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاث إصابات بالرصاص لدى اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين



أصيب ثلاثة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، لدى اقتحام قوات الاحتلال وقوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربة" مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارع جنين- الناصرة، وشارع جنين- حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الأباتشي والمسيرات، مؤكدة أن هذا الاقتحام جاء عقب محاصرة قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي (مستعربة)، لمنزلين في المخيم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية بعدد كبير من الآليات ترافقها جرافة، حيث دارت مواجهات عنيفة.

وأكدت المصادر إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في مخيم جنين أحدهم بجروح خطيرة، وأن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين، في وقت تقوم فيه قوات الاحتلال بتخريب البنية التحتية للشوارع في مخيم جنين، كما دمرت جرافة الاحتلال النبية التحتية بشارع حيفا عند دوار الأحمدين، كما دمرت "بسطات" مواطنين قرب دوار الحمامة، في مدينة جنين.

وفي وقت لاحق، قصف قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في حي السمران بالمخيم يعود للمواطن محمد أبو جابر، وما زالت تحاصر منزلا يعود لعائلة ضبايا بالمخيم، وتهدد بقصفه.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها من الوصول إلى محيط مخيم جنين، وأن هناك بلاغات بوجود إصابات داخل المخيم.

يتبع...

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