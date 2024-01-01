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مصر تستنكر عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

الثلاثاء 20 فبراير 2024 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تستنكر عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة



القاهرة/سما/

أعربت مصر، الثلاثاء، عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بسبب الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار، الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.

واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الثلاثاء، أن “إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي”.

واستنكرت مصر “ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب”.

وأكدت مصرعلى أنها “سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، وفي بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية”.

#مصر

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