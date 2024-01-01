الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية ومواقع “حساسة” في إيلات

صنعاء/سما/

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، واستهدافها مواقع حساسة في إيلات.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون): "نفذ سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحرين الأحمرِ والعربي، فيما نفذ كذلك عملية استهداف لمواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد آخر من الطائرات المسيرة".

وأضاف سريع: "هذا، ونفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة إسرائيلية "MSC SILVER" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، متابعا: "تأتي هذه العمليات انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وأمس الاثنين، أعلن الحوثيون تنفيذ "عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت فيهما سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بصواريخ مناسبة، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة".

ويستهدف الحوثيون سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة، فيما شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ردا على ذلك، قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.